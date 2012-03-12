Уго Чавес начинает курс лучевой терапии

Курс лучевой терапии, назначенный президенту Венесуэлы Уго Чавесу, пройдет на этой неделе, передает телеканал Globovision. Это должно помочь президенту восстановиться после операции по удалению опухолевого образования.

Как писали ранее «Аргументы.ру», операция была проведена в Гаване кубинскими врачами. Чавес признал, что удаленное у него образование было следствием раковой опухоли, которая была прооперирована летом 2011 года.

По словам Чавеса, за 13 дней, прошедших с момента операции, все показатели здоровья находятся в норме. Он сообщил, что планирует вернуться на родину в воскресенье, чтобы вплотную заняться делами предвыборной кампании.

О нормальном самочувствии Чавеса может свидетельствовать тот факт, что в минувшее воскресенье он провел большое совещание прямо в гаванской клинике с рядом министров своего правительства, сообщает РИА Новости. Оно было посвящено ходу реализации социальных программ. Совещание транслировалось в эфире государственного телевидения Венесуэлы.