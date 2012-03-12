США готовы предоставить России секретную информацию по ПРО

Соединенные Штаты готовы поделиться с Россией секретной информацией о компонентах разворачиваемой ими в Европе системы противоракетной обороны (ПРО), склонив тем самым Москву к сотрудничеству.

По информации «Коммерсанта», речь идет о технических данных ракет-перехватчиков SM-3, которые будут основой ПРО. В Белом доме полагают, что это поможет склонить Москву к сотрудничеству по данной теме.

К обсуждению этого вопроса Россия и США могут приступить до инаугурации Владимира Путина, намеченной на 7 мая.