Референдум в Швейцарии: народ хочет много работать и немножко строить дачи
12 марта 2012, 02:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Швейцарии подведены итоги проведенного в воскресенье общенародного референдума, на котором граждане Альпийской республики решали, как долго им необходимо отдыхать. Швейцарцы отвергли предложение об увеличении годового отпуска.
На референдум был вынесен вопрос, поставленный перед нацией профсоюзами: следует ли увеличить продолжительность отпуска в полтора раза с нынешних четырех недель.
По данным профсоюзов, в Швейцарии каждый третий работник страдает от вызванного тяжелым трудом стресса, и им следует отдыхать больше, чтобы восстановиться. Само собой, против данного предложения выступали владельцы бизнесов и правительство страны.
Две трети принявших участие в национальном референдуме избирателей сказали "нет" предложению об увеличении срока отпуска до 6 недель, что является обычной практикой в большинстве европейских стран, передает Би-Би-Си.
В рамках другого референдума швейцарцы проголосовали за ограничение прав на строительство дач.