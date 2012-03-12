Референдум в Швейцарии: народ хочет много работать и немножко строить дачи

В Швейцарии подведены итоги проведенного в воскресенье общенародного референдума, на котором граждане Альпийской республики решали, как долго им необходимо отдыхать. Швейцарцы отвергли предложение об увеличении годового отпуска.

На референдум был вынесен вопрос, поставленный перед нацией профсоюзами: следует ли увеличить продолжительность отпуска в полтора раза с нынешних четырех недель.

По данным профсоюзов, в Швейцарии каждый третий работник страдает от вызванного тяжелым трудом стресса, и им следует отдыхать больше, чтобы восстановиться. Само собой, против данного предложения выступали владельцы бизнесов и правительство страны.

Две трети принявших участие в национальном референдуме избирателей сказали "нет" предложению об увеличении срока отпуска до 6 недель, что является обычной практикой в большинстве европейских стран, передает Би-Би-Си.

В рамках другого референдума швейцарцы проголосовали за ограничение прав на строительство дач.