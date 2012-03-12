Пентагон пообещал наказать солдата США, расстрелявшего афганцев

Министр обороны Соединённых Штатов Леон Панетта в воскресенье вечером принёс извинения за инцидент президенту Афганистана Хамиду Карзаю за убийство американским солдатом почти двух десятков мирных жителей в Кандагаре.

"Я осуждаю подобное насилие, и я шокирован и расстроен тем, что виновником произошедшего, предположительно, является военнослужащий США, который явно действовал, превышая свои полномочия. Ведется всесторонне расследование. Подозреваемый арестован, и я пообещал президенту Карзаю, что виновные понесут ответственность", - говорится в заявлении Панетты, со ссылкой на агентство Франс-Пресс передает РИА Новости

"АН" писали, что в воскресенье вечером с соболезнованиями и сожалениями по поводу этого инцидента выступил президент США Барак Обама.

Чуть ранее президент Афганистана Хамид Карзай выступил с заявлением, в котором осудил действия американского военнослужащего и назвал этот поступок преднамеренным и непростительным убийством.

Напомним, утром воскресенья в Кандагаре жертвой стрельбы американского солдата стало не менее 17 человек. Президент Афганистана Карзай заявил, что среди убитых - девять детей и три женщины. По некоторым данным, военнослужащий действовал не один, однако эту информацию опроверг источник в командовании США.

Трагедия произошла в районе населенного пункта Зангабад уезда Панджваи (провинция Кандагар). Американец вышел с военной базы и, врываясь в дома мирных афганцев, расстреливал их.