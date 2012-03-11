Обама сожалеет о гибели мирных жителей в Афганистане от рук солдата США

Президент США Барак Обама выразил "глубокое сожаление" в связи с трагедией в Кандагере, где американский военнослужащий застрелил в воскресенье, по разным данным, от 15 до 17 мирных афганцев, среди которых 9 детей.

"Произошел трагический и шокирующий инцидент, который не соответствует исключительной репутации наших Вооруженных сил и тому уважению, которое питают Соединенные Штаты к народу Афганистана", - говорится в заявлении Обамы.

Президент также выразил соболезнования семьям и близким убитых афганцев, отмечает со ссылкой на агентсво Франс Пресс передает РИА Новости.

"АН" писали, что чуть ранее президент Афганистана Хамид Карзай выступил с заявлением, в котором осудил действия американского военнослужащего и назвал этот поступок преднамеренным и непростительным убийством.

Напомним, утром воскресенья в Кандагаре жертвой стрельбы американского солдата стало не менее 17 человек. Президент Хамид Карзай заявил, что среди убитых - девять детей и три женщины. По некоторым данным, военнослужащий действовал не один, однако эту информацию опроверг источник в командовании США.

Трагедия произошла в районе населенного пункта Зангабад уезда Панджваи (провинция Кандагар). Американец вышел с военной базы и, врываясь в дома мирных афганцев, расстреливал их.