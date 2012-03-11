Карзай не намерен прощать расстрел мирных афганцев военным США

Президент Афганистана Хамид Карзай осудил действия американского военнослужащего, который застрелил в воскресенье до 17 мирных афганцев, и назвал этот поступок преднамеренным и непростительным убийством.

Американский военный убил, в том числе, девять детей и три женщины, заявил президент Афганистана. Он потребовал от США и НАТО объяснить этот инцидент.

"Это преднамеренное убийство невинных граждан, и оно не может быть прощено", - со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, приводит Би-Би-Си слова Карзая.

"АН" писали, что утром воскресенья в афганской провинции Кандагар в районе Панджваи жертвой стрельбы американского солдата стало не менее 17 человек. По некоторым данным, военнослужащий действовал не один, однако эту информацию опроверг источник в командовании США.