Кофи Аннан провел в Сирии переговоры с президентом Башаром аль- Асадом

Специальный посланник Лиги арабских государств и Организации Объединенных Наций Кофи Аннан, несмотря на продолжающееся насилие в Сирии, настроен оптимистично.

Бывший секретарь ООН прибыл 10 марта в Сирию для переговоров с президентом Башаром аль-Асадом. Сообщается, что Кофи Аннан представил аль-Асаду «кокретные предложения» для урегулирования конфликта.

Переговоры были направлены на прекращение кровопролития в Сирии, которые продолжаются уже около года. После второй встречи с аль-Асадом в Дамаске за выходные, бывший секретарь Кофи Аннан заявил: "Договориться будет трудно, но мы не должны терять надежду".

По словам Аннана, ситуация в Сирии настолько "тяжела и опасна ", что миссия ООН просто не имеет права опускать руки. Кофи Аннан встретился в Дамаске также с представителями оппозиции.

Одним из условий для диалога они назвали вывод всех войск из городов и освобождение политических заключенных. "Без прекращения огня мы не можем говорить о мирном политическом процессе",- заявил представитель оппозиции.Тем временем сирийские военные атаковали крепость мятежников Идлиб на северо-западе страны. Как сообщают активисты за минувшие выходные по всей стране убито более 90 человек.