В провинции Кандагар американский солдат расстрелял 17 человек

В афганской провинции Кандагар в районе Панджваи в воскресенье жертвой стрельбы американского солдата стало более 17 человек. Среди погибших есть женщины и дети.

Пресс-секретарь губернатора афганской провинции Залмай Аюби сообщил, что американский солдат вышел из ворот военной базы и почему-то начал стрелять по людям. Причины такого его поведения неизвестны. Солдат задержан на месте преступления, ведется расследование обстоятельств дела, передает "Голос России".

Уточним, военнослужащий войск НАТО покинул расположение части с оружием и учинил расправу в трех домах мирных жителей. Среди погибших три женщины и девять детей. Президент Афганистана Хамид Карзай назвал "умышленным убийством" действия американского солдата, расстрелявшего мирных жителей. "Это преднамеренное убийство невинных граждан, и оно не может быть прощено", - сказал Карзай. Он также потребовал от США объяснений.