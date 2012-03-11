Николя Саркози пригрозил вывести Францию из Шенгенской зоны

В пригороде Парижа, выступая перед избирателями в воскресенье, президент Франции Николя Саркози заявил, что если Европейский союз не введет более строгие меры пограничного контроля, он приостановит участие страны в Шенгенской зоне.

"Шенгенские договоренности более не позволяют соответствовать сложности ситуации. Они должны быть пересмотрены. Необходимо провести структурную реформу Шенгена, такую же, как мы провели по евро", - заявил Саркози, выступая перед своими сторонниками в парижском пригороде Вильпент, передает РИА Новости.

Президент, как и его партия "Союз за народное движение" (UMP), регулярно возвращаются к теме ужесточения контроля за миграцией. Глава государства уже неоднократно призывал переосмыслить Шенгенское соглашение, усилить контроль на внешних границах шенгенской зоны и создать для этого специальные механизмы.

"Нужно иметь возможность вводить санкции, приостанавливать членство либо вообще исключать из Шенгенского соглашения те или иные государства точно так же, как можно применять санкции в отношении государств зоны евро, которые не выполняют своих обязательств", - сказал Саркози.

"Если я смогу констатировать, что в течение ближайших 12 месяцев в этом направлении не будет серьезного прогресса, тогда Франция может приостановить свое участие в Шенгенском соглашении до тех пор, пока переговоры не завершатся успехом", - пригрозил президент.

Реализовать свою угрозу Саркози сможет лишь в том случае, если одержит победу на президентских выборах, первый тур которых состоится 22 апреля. Однако результаты опросов показывают, что пока действующий президент проигрывает своему главному конкуренту, кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду.

"АН" писали, что 6 марта в ходе своего визита в реабилитационный центр для проблемной молодежи в Сан-Канта, Николя Саркози заявил, что "иммиграция может быть активом, а может быть проблемой, я настаиваю и подписываюсь".

Напомним, в плане международных путешествий Шенгенская зона действует во многом подобно единому государству с пограничным контролем на внешней границе — при въезде и выезде из зоны, но без пограничного контроля на внутренних рубежах государств, входящих в эту зону.

Шенгенская зона начала своё существование 26 марта 1995 года, когда пограничный контроль был отменён на внутренних границах между семью государствами: Бельгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Испания. В 1997 году к ним присоединились Италия и Австрия. В 1999 году по Амстердамскому договору соглашение стало частью acquis communautaire (существующей на сегодня совокупности правовых норм ЕС, принимаемых страной при вступлении в ЕС). В 2000 году к зоне присоединилась Греция, а в 2001 году в Шенгенскую зону вошли государства-члены Скандинавского паспортного союза (Дания, Финляндия, Швеция), а также государства, не входившие в Европейский союз — Исландия и Норвегия.В 2007 году в зону вошли ещё 9 стран — Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения (все они стали членами ЕС тремя годами ранее). Швейцария присоединилась к шенгенской зоне 12 декабря 2008 года, Лихтенштейн - 19 декабря 2011 года, они стали соответственно третьим и четвертым государством в зоне, не входящими в Европейский союз.

