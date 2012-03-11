Подростков-эмо, объявленных МВД сатанистами, забивают камнями до смерти

Насмерть забили камнями 14 подростков-эмо религиозные радикалы в столице Ирака. Настоящую охоту на почитателей западной молодежной культуры развернули в Багдаде сторонники шиитского фундаментализма после заявления МВД страны.

По данным местных медицинских источников, убийства были совершены шиитскими радикалами из- за того, что молодые люди, причислявшие себя к субкультуре эмо, носили, по их мнению, слишком длинные челки, и одевались в странную одежду.

Как сообщило в субботу агентство Рейтер, шиитские фундаменталисты распространяют в ряде районов столицы списки тех, кого постигнет такая же печальная участь, если они не изменят свой внешний вид и не перестанут "славить дьявола".

"Мы всерьез предупреждаем всех этих бесстыдных грешников: если в течение ближайших четырех дней вы не прекратите заниматься этими непристойностями, Аллах покарает вас рукой Муджахеддина", - гласит текст одной из листовок, в которой также указаны 20 имен и фамилий тех, кому она адресована, со ссылко на Рейтер передает ИТАР-ТАСС.

"Если вы не вернетесь к благоразумию и не встанете на праведный путь, вы будете казнены", - предупреждают так называемые "Бригады гнева" в другой листовке, распространенной в шиитском районе Мадинат-Садр иракской столицы.

Убийства последовали после опубликованного в феврале заявления министерства внутренних дел Ирака. В нем сообщалось о новом и до настоящего времени неизвестном иракскому обществу феномене эмо, который стремительно набирает популярность среди местных школьников и, по убеждению авторов текста, является "сатанистским".

"Они носят узкую одежду с изображениями черепов, пользуются школьными принадлежностями с такими же рисунками, носят кольца в носах и губах и в целом имеют очень странный вид", - отмечают аналитики иракского МВД и призывают "принять все меры", чтобы не допустить распространения этого "дьявольского движения".

Вместе с тем, комментируя появившиеся в местных СМИ и интернет-блогах сообщения об участившихся убийствах поклонников эмо-культуры, министерство заявило, что все эти "убийства произошли на бытовой почве или имели обычные криминальные мотивы", назвав репортажи сфабрикованными.

Духовные лидеры шиитов осудили убийства подростков, назвав их "террористическими атаками". Хотя шиитские клирики и считают, что с этим появившимся в Ираке в послевоенные годы молодежным явлением следует бороться, но все же "путем мирного диалога, а не физического уничтожения".

Не так миролюбиво настроен радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр, назвавший эмо-молодежь "сумасшедшими и глупцами", с которыми нужно бороться с помощью закона.

"Они - чума мусульманского общества. От них следует избавиться любыми законными средствами", - написал имам на своем интернет-сайте.