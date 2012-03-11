В Японии вспоминают жертв землетрясения и цунами 11 марта

В Японии и во всем мире 11 марта вспоминают жертв сильнейшего в истории землетрясения и цунами, ровно год назад разрушившего северо-восток страны и погубившего тысячи жизней.

По последним данным, жертвами трагедии стали 15 854 человека, еще 3167 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, более 350 тысяч человек лишились крова.

На церемонии в Токио присутствовали руководители государства. В своих выступлениях память погибших почтили император Акихито и премьер-министр Йосихико Нода. Минута молчания была объявлена ровно в 14:46 по местному времени в ту самую минуту, когда Японию потряс первый подземный толчок.

11 марта 2011 года подземный толчок магнитудой 9,0 привел к многочисленным разрушениям и вызвал волну цунами, высота которой на отдельных участках достигала 40 метров. Природная стихия уничтожила несколько городов на побережье Японии, а также вызвала аварию на АЭС "Фукусима-1", которая привела к загрязнению обширных территорий радиоактивными веществами. Стихия разрушила систему охлаждения на нескольких реакторах АЭС.

Из-за выброса радиации с "Фукусимы-1" только из 20-километровой зоны вокруг станции пришлось эвакуировать около 80 тысяч человек. Ликвидация последствий аварии продолжается.