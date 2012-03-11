Британский авиаперевозчик запрещает ношение нательного креста

Страсбургский суд рассмотрит жалобу двух жительниц Великобритании, которым работодатель - британский авиаперевозчик British Airways, частью акций которого владеет англиканская церковь, запретил им носить нательный крест на работе.

Руководство British Airways убеждено, что крест поверх одежды нарушает правила ношения униформы. Однако, при этом другим сотрудникам компании - мусульманам и сикхам - носить хиджабы и тюрбаны разрешается.

Сотрудница British Airways Надя Эвейда и медсестра Ширли Чаплин подали жалобу в Европейский суд по правам человека на авиаперевозчика за то, что обе были отстранены от работы за ношение нательного креста на рабочем месте и лишилась зарплаты за время, пока длилось разбирательство, со ссылкой на газету Sunday Telegraph передает в воскресенье РИА Новости.

В 2010 году Эвейда уже обращалась в апелляционный суд Великобритании, но тот встал на сторону работодателя.

Теперь суд в Страсбурге рассмотрит, является ли запрет на ношение распятия на работе нарушением первого пункта девятой статьи Европейской конвенции о правах человека, которая гласит: "Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в богослужении, обучении, отправлении религиозных и культовых обрядов".

В официальном заявлении, подготовленном МИД Великобритании, говорится, что публичная демонстрация и открытое ношение нательного креста или распятия не является обязательным требованием христианской религии. Следовательно, запрет на ношение религиозного символа не нарушает права верующих.

Работодатель, в свою очередь, имеет право устанавливать обязательную форму одежды для своих сотрудников, руководствуясь не только этическими или эстетическими соображениями, но и требованиями техники безопасности.

Представители католической церкви Великобритании резко осудили позицию правительства. По их мнению, подобное отношение к традициям христианства является неуважением к чувствам верующих. Кроме того, они заявляют об ущемлении прав христиан, в то время как представители других религий имеют больше свобод в вероисповедании.

Напомним, "дело о ношении нательного креста" тянется в Британии с 2006 года. Англиканская Церковь, владеющая частью акций авиакомпании British Airways, возмущена запретом носить христианские религиозные символы поверх униформы.

"Если British Airways действительно хочет сказать, что ношение креста на людях может быть оскорблением, то я это считаю глубоко оскорбительным", - объяснил архиепископ Кентерберийский Роуэна Уильямса.

При этом священник указал, что, несмотря на запрет носить кресты поверх одежды, сотрудникам авиакомпании разрешается продавать ювелирные изделия в виде маленьких распятий в магазинах беспошлинной торговли на борту самолетов.





