Похоже у Франсуа Одданда появился более серьезный соперник, чем Николя Саркози, чьи творения также нуждаются в серьезных корректировках.

Кандидат от Соцпартии Франции Франсуа Олланд уберет упоминание о расах в Конституции Франции. Об этом он заявил на митинге в Париже.

«В Республике нет места расам. Поэтому на следующий день после избрания президентом я попрошу убрать слово раса из Конституции, - заявил Франсуа Олланд на митинге в Париже, посвященном французским анклавам и другим «заморским» территориям».

«В своей первой статье Конституция гласит: "Франция является неделимой, светской, демократической и социальной Республикой. Она обеспечивает равенство перед законом всех граждан независимо от происхождения, расы или религии».

"Республика не боится разнообразия, поскольку разнообразие - это движение, это жизнь. Разнообразие истории, происхождения, цвета кожи, но не разнообразие рас", - сказал кандидат от Социалистической партии, процитировав строчки поэта с острова Мартинка Эме Сезер: "Франция - это поры всех дыханий мира".