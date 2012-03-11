Пожар в Париже уничтожил бутики и 40 авто класса люкс, отельеры в шоке

На Вандомской площади Парижа вчера вечером произошел пожар. Из-за возгорания на подземной парковке, были эвакуированы люди из близлежащих зданий, в том числе постояльцы шикарных отелей Ritz и Hyatt.



Также были эвакуированы сотрудники здания Министерства юстиции Франции, работники и посетители ювелирных бутиков, магазинов дизайнерской одежды и ресторанов. На вызов прибыло 120 пожарных расчетов и 30 бригад скорой помощи. 15 человек получили отравления угарным газом, 1 госпитализирован в тяжелом состоянии. Автовладельцы суперкаров в ужасе, сгорело более 40 машин класса люкс на сумму свыше 6 миллионов евро. Среди них - редкие модели Maserati, Ferrari, Porsche, Aston Martin, Mercedes-Benz и другие. Помимо этого, убытки подсчитывают и отельеры – номера стоимостью в несколько тысяч евро, пропахли гарью. Сейчас в этих отелях проживают участники парижской недели моды, которая в эти дни проходит во французской столице.

Причина пожара неизвестна: по одной из версий, виновата утечка топлива, по другой - одно из тех загадочных самовоспламенений, которыми иногда грешат суперкары, сообщает «РБК».



Вандомская площадь, которая раньше именовалась площадью Людовика Великого, - одна из «пяти королевских площадей» Парижа. Здесь расположено множество бутиков, в том числе штаб-квартира Chanel, бутики Cartier и Chaumet. Кроме того, на Вандомской площади располагается особняк № 12, в котором в 1849 году умер Шопен. В этом же здании Наполеон III познакомился со своей будущей женой Евгенией.



