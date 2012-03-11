Митинг российской оппозиции в США прошел с праздничным настроением

Несколько десятков нью-йоркских сторонников движения "За честные выборы" провели свой пикет в субботу на Таймс-сквер. На акции выступали приехавший из Москвы журналист Олег Кашин и Павел Ходорковский.

"Уныния в наших рядах нет, поскольку ни один здравомыслящий человек не предполагал, что на состоявшихся выборах победит иной кандидат, кроме Владимира Путина. Хотя, конечно, есть разочарование в том, что процент голосов в его поддержку еще столь велик", - сказал Павел Ходорковский, сын самого известного заключенного России экс-главы компании ЮКОС МихаилаХодорковского.

Российские массовые акции протеста проходили не зря, так как упростилась регистрационная процедура для политических партий и произошел отказ от прямого назначения сверху губернаторов, считает он.

То, что будут пересмотрены ряд громких приговоров, включая "дело Ходорковского", Павел также относит к итогам демократической митинговой волны в России, сообщает РИА Новости.При этом он добавил, что солидарен с отцом в том, что "давление улицы" должно проходить мирным путем в рамках закона, без революций и провокаций.

Журналист Олег Кашин считает, что протестная волна будет затухать и, в конце концов, митинги закончатся. « Но никакой трагедии в этом нет - тысячи молодых людей, которые были наблюдателями в ходе нынешней избирательной кампании, сформировались как политически активный класс. Он уже не растворится, а составит основу будущего широкого движения за демократические преобразования", - сказал Кашин.

Настроение на Таймс-сквер было, можно сказать, праздничным, люди улыбались, обменивались мнениями о ситуации в России, желающие могли получить "свободный микрофон". Полиция происходящим не интересовалась.

Митинг в Нью-Йорке, как и предыдущие, был синхронизирован с акцией оппозиции в Москве.







