Саркози лично извинился за сына, обстрелявшего полицейский патруль

Николя Саркози накануне лично принес извинения сотруднице парижской полиции, которую пятнадцатилетний Луи Саркози, младший сын президента Франции, обстрелял на пути мимо Елисейского дворца.

Помидор и град стеклянных шариков посыпались на патрульную полиции из-за ограды президентской резиденции. Женщина пожаловалась жандарму, охраняющему ворота, который и указал на виновника - Луи Саркози, который играл во дворе Елисейского дворца со своим приятелем, со ссылкой на радио RTL передает Интерфакс.

Пострадавшая написала рапорт, но заявления в полицейском участке решила не делать.

Президент Франции лично встретился в пятницу с сотрудницей полиции и принес ей извинения, сообщает радио.