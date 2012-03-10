Карла Бруни беспокоится за здоровье Саркози

Первая леди Франции Карла Бруни-Саркози беспокоится о своем муже: «Я боюсь за его здоровье» - сообщила 44-летняя бывшая модель французскому телевидению. Президент Франции Николя Саркози в настоящий момент находится в середине своей предвыборной кампании на пост президента и постоянно работает.

«Мой муж выкладывается по полной программе, он работает по 20 часов в день». Певица даже добавила к этому: «Я боюсь, что он может неожиданно умереть». Саркози впервые публично объявил о своем возможном уходе из политики, в случае провала на выборах 22 апреля.

Ранее он уже в одной неофициальной беседе намекал на это: «Я занимаюсь политикой на протяжении 35 лет. Но я бы полностью изменил свою жизнь. Если я проиграю выборы, вы обо мне больше не услышите».

Чем именно он будет заниматься, 57-летний президент пока не сообщил. Возможно, сконцентрируется на воспитании дочери, которую Карла Бруни родила в октябре.