Польская газовая монополия на тяжёлую работу пригласила даму

В польской газовой монополии PGNiG председателем правления утверждена Гражина Пиотровска-Олива. Прежний глава компании Михаил Шубский подал в отставку в декабре,так как не смог договориться с госрегулятором о повышении внутренних цен на газ.

Компания просила двукратного повышения тарифов на 2012 год из-за необходимости консолидации активов, переноса начала добычи газа в Норвегии, а также планов по добыче сланцевого газа в стране.

Не решен и вопрос о цене закупок газа - с "Газпромом" (РТС: GAZP) идут и переговоры, и арбитражные тяжбы.

Как говорится в сообщении компании, Пиотровская-Олива избрана на свой пост по итогам публичного конкурса, передает Интерфакс. С победительницей конкурса заключается двухлетний контракт.

В 2007-2009 годах Гражина Пиотровска-Олива возглавляла PKN Orlen SA (польского оператора мобильного бренда Orange), затем два года работала консультантом на рынке прямых инвестиций в телекоммуникациях.

Занимает должности в различных наблюдательных советах. В прошлом году она стала членом правления PKN Orlen по продажам и председателя совета директоров ORLEN Deutschland - последние два поста она оставляет в связи с новым назначением.