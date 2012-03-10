Итоги выборов парламента Абхазии ещё не подведены, Грузия их уже не признаёт

В Абхазии в субботу прошли выборы в Народное собрание республики. Явка составила более 40% (при пороге в 25%). Международные наблюдатели из десятка стран, в том числе из России, никаких принципиальных нарушений не зафиксировали.

В республику прибыли около 40 международных наблюдателей из России, Латвии, Венесуэлы, Никарагуа, Италии, Франции, Тувалу, Приднестровской Молдавской республики, Нагорного Карабаха, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, Организации Непредставленных Народов и Наций Международной организации CIS-EMO.

Данные правоохранительных органов также свидетельствуют о том, что голосование проходило в спокойной обстановке, передает телеканал.

Предварительные результаты выборов Центризбирком обещает огласить 11 марта. Но какими бы ни были итоги, в официальных кругах Тбилиси заявляют, что выборы в Абхазии нелегитимны и их результаты не будут признаны мировым сообществом.

"Мировое сообщество, международные организации считают Абхазию оккупированной территорией, поэтому любые проводимые там выборы будут нелегитимными", - заявил ранее в субботу на брифинге вице-спикер парламента Грузии Паата Давитая, передает Интерфакс.

По его словам, из Абхазии изгнаны более 300 тысяч местных грузин, поэтому "говорить о каких-то законных выборах не приходится".

"Выборы в Абхазии могут быть легитимными лишь в случае возвращения туда всех беженцев", - заявил вице-спикер.

"АН" писали, что на 35 мест в республиканском парламенте претендуют 148 кандидатов.