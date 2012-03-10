МИД РФ согласовал с ЛАГ урегулирование ситуации в Сирии: вторжения не будет

В Каире в субботу главы МИД России и Лиги арабских государств согласовали план урегулирования ситуации в Сирии, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со спецкомитетом ЛАГ.

В спецкомитет ЛАГ по Сирии входят главы МИД Катара, Египта, Судана, Алжира и Султаната Оман.

По словам Лаврова, план состоит из пяти пунктов.

Среди этих пунктов - прекращение насилия, создание механизма мониторинга, беспрепятственная доставка гуманитарной помощи пострадавшим сирийцам, поддержка миссии спецпредставителя генсека ООН Кофи Аннана в Сирии и неприемлемость иностранного вмешательства в дела Сирии.

"Считаем, эти пять пунктов принципиально важными. Они адресованы всем сторонам в Сирии", - заявил Лавров.

"АН" писали, что на встрече глава МИД РФ с членами спецкомитета ЛАГ, глава МИД Катара заявил о поддержке идеи о вооружении оппозиционных групп в Сирии, выступающих против действующего президента.

Напомним, накануне руководитель антиправительственного Сирийского национального совета Бурхан Гальюн отверг призыв к оппозиции спецпосланника ООН и ЛАГ по урегулированию кризиса в стране Кофи Аннана вступить в диалог с правительством президента Башара Асада. Он призвал иностранные государства к открытой военной интервенции Сирии.