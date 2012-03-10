Юлия Тимошенко может быть отпущена по решению Европейского суда по правам человека. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин. Исполнение решений суда - это обязанность государства.



"Получим решение Европейского суда, будем его изучать и исполнять ", - отметил юрист. По его мнению, у Европейского суда могут возникнуть вопросы по поводу ряда статей Уголовного кодекса, которому много лет. "Но обвинить следователя или судью в том, что он руководствовался действующим украинским законом, суд не сможет", говорит Кузьмин.

Он уточнил, что в отношении Тимошенко возбуждено около десятка уголовных дел, которые закончены и переданы экс-премьеру и ее защитникам для ознакомления, после чего будут направлены в суд. Тимошенко обвиняется в том, что она действовала незаконно на посту премьер-министра, в уклонении от уплаты налогов как физическое лицо, в уклонении от уплаты налогов как руководитель коммерческого предприятия. Кузьмин напомнил, что Генпрокуратура проверяет информацию о причастности Тимошенко к финансированию заказного убийства парламентария Евгения Щербаня и членов его семьи.

За два последних года правоохранительные органы привлекли к уголовной ответственности больше чиновников действующей власти, чем чиновников прежних правительств за все время существования Украины, отметил заместитель прокурора, сообщает ИТАР-ТАСС.