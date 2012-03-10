В Йемене по меньшей мере десять предполагаемых боевиков международной террористической организации "Аль-Каида" уничтожены накануне в результате авиаударов, нанесенных по их позициям в провинции Эль-Бейда, сообщают в субботу силы безопастности страны.

В то же время, по данным агентства Франс пресс, жертвами воздушной атаки стали 23 боевика, передает Би-Би-Си. Авианалет был совершен вечером в пятницу, примерно в 130 километрах к юго-востоку от столицы Йемена - Саны.

"АН" писали, что в провинции Хадрамут 25 февраля возле президентского дворца в городе Мукалла смертник подорвался на автомобиле. В результате 26 человек погибли и десятки пострадали. В это час перед парламентом принимал присягу избранный президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади. Ответственность за взрыв взяла на "Аль-Каида": это месть за то, что правительство пытается бороться с членами ячейки в стране.