Во Франции звезды кинематографа теперь рождаются и за решеткой

Во Франции появилась еще одна звезда кинематографа. Правда на этот раз светит она из-за решетки и зовется Юсуф Фофана. Просмотры его роликов за пару дней достигли 3-4 тысяч, а правохранительные органы Франции бьются сегодня над загадкой, как видео было создано, рапространено и как его теперь убрать с Youtube.

Впрочем, появление его весьма закономерно. Законодательство, позволяющее некоторым категориям заключенных иметь в распоряжении компьютеры, а участие политически преследуемых лидеров всех стран в конкурсах и фестивалях, включая каннский, становится все более популярным, не могли не подстегнуть новых «феллини» за решеткой.

Вот и в этот раз после масштабного рапространения видео, изготовленного в тюрьме Клерво, из 12 камер, в которых был произведен обыск, извлекли 4 мобильных телефона и три компьютера, на которых были обнаруджены следы интернет-соединения. Обитатели 12 камер, известные своей близостью к главе «банды варваров», как предполагается, принадлежат к сети исламистов.

Помимо четырех мобильных телефонов были найдены ключ USB и карта MicroSD. Компьютеры же, которые заключенным были разрешены, носили следы подключения к интернет-сайтам, содержащим детскую порнографию.

Следствие должно определить, были ли использованы компьютеры для изготовления видео Юсуфа Фофана, осужденного по делу об убийстве еврейского юноши 23 лет Илана Халими в январе-феврале 2006.

Расследование было начато после обнаружения 15 видео с выпадами против евреев и восхвалением Аль-Каиды. В камере самого Фофана никакого записывающего устройства обнаружено не было.

Как сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к следствию, с момента ведения расследования сам Фофан помещен в одиночную камеру.

Для того чтобы прекратить распространение этих видео в интернете, прокурор города Труа отправил сотвествующее требование на Youtube, у которого американский интернет адрес.

Время покажет, удастся ли прекратить демонстрацию ролика в интернете. Пока же на следующий день после пятничного дебюта в Youtube появилась расширенная версия ролика, сопровождающаяся кадрами из фильма. Судя по всему, скаченного с интернета Фофана теперь могут интерпретировать многие его последователи.