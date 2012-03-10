В Абхазии усилена охрана избирательных участков

МВД Абхазии усилило охрану избирательных участков в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Абхазии Отар Хеция.



Абхазия сегодня выбирает новый состав депутатского корпуса Народного Собрания - парламента республики пятого созыва. На 35 мест в парламенте претендует 148 кандидатов.

"Личный состав МВД Абхазии в связи с парламентскими выборами в республике переведен на усиленный режим, на всех участках присутствует необходимое количество сотрудников милиции для обеспечения общественного правопорядка. Конечно, акцент сделан нами на охране правопорядка на участках в Гальском и Ткурачальском районах республики", - сказал Отар Хеция. Накануне все избирательные участки были взяты под охрану, сообщает РИА Новости.

На 14.00 мск никаких правонарушений на участках не отмечено.



