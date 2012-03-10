//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Китай опроверг сообщения о контракте с Россией на закупку истребителей Су-35

10 марта 2012, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Китай опроверг сообщения о контракте с Россией на закупку истребителей Су-35

Китай опроверг сообщения российских СМИ о готовности  заключить с Россией контракт на закупку 48 истребителей Су-35. 

Представители  министерства обороны КНР письменно ответили, что  сообщения СМИ о том, что Китай и Россия достигли согласия в отношении закупки китайской стороной 48 истребителей Су-35 не имеют под собой фактической основы, передает РИА Новости.

Напомним,  6 марта газета "Коммерсант", ссылаясь на источник в российском ОПК, написала о том, что Россия и Китай готовят к подписанию контракт на поставку 48 истребителей Су-35 стоимостью около $4 миллиардов.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Галкин уличил Стрейзанд в плагиате с Пугачевой

Галкин уличил Стрейзанд в плагиате с Пугачевой

Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram фрагмент записи концерта певицы и актрисы Барбары Стрейзанд, который состоялся накануне. Юмориста удивило, что звезда скопировала образ его жены.

//В мире

Зеленский предложил Эрдогану совместными усилиями восстановить Донбасс

Зеленский предложил Эрдогану совместными усилиями восстановить Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в процессе встречи со своим коллегой из Турции Реджелом Эрдоганом предложил Анкаре принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

//Политика

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?

Американское посольство в Киеве оценило реакцию главы Украины Владимира Зеленского на последние события на Донбассе. Соединенные Штаты призвали Россию прекратить конфликт на Украине.

//Экономика

В Минфине предложили сэкономить на министерствах

В Минфине предложили сэкономить на министерствах

В Министерстве финансов России предложили определить функции федеральных органов власти, чтобы избавиться от возможных дублирований, а также оптимизировать работу системы.

//В мире

Кличко не намерен уступать пост мэра Киева

Кличко не намерен уступать пост мэра Киева

Нынешний мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о своем решении баллотироваться на второй срок, если власти страны во главе с президентом Владимиром Зеленским сместят его с должности.

//Новости СМИ2

//Непознанное

Видео: огромный НЛО заслонил собой Солнце

Видео: огромный НЛО заслонил собой Солнце

В четверг, 8 августа, неопознанный гигантский объект закрыл собой Солнце. Снимки этого момента опубликовало NASA, а обратил на них внимание, собрав в видеозапись, известный уфолог Скотт Уоринг.

//Здоровье

Быстрый способ снижения артериального давления без таблеток подсказали специалисты

Быстрый способ снижения артериального давления без таблеток подсказали специалисты

Специалисты подсказали быстрый способ снижения артериального давления без приема лекарственных препаратов. Об этом рассказывается в материале, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.

//Шоу-бизнес

Дочь Василия Шукшина переживает, как бы наследие отца не досталось Алибасову

Дочь Василия Шукшина переживает, как бы наследие отца не досталось Алибасову

Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и советского писателя Василия Шукшина Ольга заявила, что всячески пытается уговорить мать составить завещание. По её словам, права на творческое наследие Шукшина не должны достаться «гоп-компании» во главе с Алибасовым.

//Шоу-бизнес

43-летняя актриса Мила Йовович скоро станет матерью в третий раз

43-летняя актриса Мила Йовович скоро станет матерью в третий раз

43-летняя актриса с русскими корнями Мила Йовович в скором времени станет матерью в третий раз. Артистка и ее супруг – режиссер Пол Андерсон – воспитывают двух дочерей, которых зовут Эвер и Дашиэл.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

СБУ поймала россиянина на подготовке к диверсии?

СБУ поймала россиянина на подготовке к диверсии?

Служба безопасности Украины заявила о задержании гражданина Российской Федерации. Украинская контрразведка публично обвинила его в подготовке к диверсии на военном аэродроме.

//Наука

СМИ стала известна зарплата российских космонавтов

СМИ стала известна зарплата российских космонавтов

Размер зарплаты российских космонавтов соизмерим с размерами оплаты труда космонавтов в НАСА и Европейском космическом агентстве, заявили в Роскосмосе, пишет в четверг газета "Известия".

//Общество

Зеленский отказался подписывать бумаги с Константинополем

Зеленский отказался подписывать бумаги с Константинополем

Первая встреча президента Украины с Вселенским патриархом вызвала тревогу у киевских СМИ. Они пишут о недоразумениях и тревожных данных после встречи Владимира Зеленского с Варфоломеем.

//Метеоновости

МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в Москве

МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в Москве

По прогнозам Росгидромета, в период с 21:00 8 августа с сохранением ночью и днем до 18:00 9 августа в Москве ожидается очень сильный дождь, мощный ливень, шквалистое усиление ветра.

//Шоу-бизнес

Бузова продемонстрировала поклонникам своего "лайкера"

Бузова продемонстрировала поклонникам своего "лайкера"

Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram странное фото. На нем певица обнимает мужчину-блондина, позирующего спиной к фотографу. Однако подпись под снимком повергла фанатов в ступор. Несмотря ни на что, мы сделали это. Вот он, «мой» #Лайкер. Угадайте кто?

//Общество

Вся правда об армии, военных полигонах и о причинах взрывов в Ачинске

Вся правда об армии, военных полигонах и о причинах взрывов в Ачинске

Гибель военных моряков, пожары на оборонных заводах и взрывы на полигонах – ЧП на объектах Минобороны все чаще становятся реалиями нашего времени. Вся правда об армии в интервью Андрея Караулова

//Туризм

МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре после введения новых правил оформления виз.

//В мире

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. В штабе сторонников Атамбаева сообщили, что экс-глава страны решил сдаться силовикам, чтобы не провоцировать жертвы среди мирного населения.

//Политика

Кличко назвал травлей шутки Зеленского про себя

Кличко назвал травлей шутки Зеленского про себя

Мэр Киева оценил шутки студии Зеленского «95 квартал», и заявил, что нынешний президент Украины уже давно планировал снять его с должности. Его процитировали украинские СМИ.

//Общество

В Судаке у фотографов, использующих животных, изъяли миллионы рублей и краснокнижную птицу

В Судаке у фотографов, использующих животных, изъяли миллионы рублей и краснокнижную птицу

После инцидента у стен Генуэзской крепости в Судаке, когда фотоживодеры избили туристов за отказ платить за услуги, полицейские изъяли у возможных организаторов этого бизнеса краснокнижную птицу и 3,2 миллиона рублей

//Происшествия

Житель Санкт-Петербурга пойдет под суд за выброшенную с 15 этажа бутылку

Житель Санкт-Петербурга пойдет под суд за выброшенную с 15 этажа бутылку

Житель Санкт-Петербурга пойдет под суд за то, что выбросил с 15-го этажа стеклянную бутылку. Емкость, упавшая с большой высоты, попала в голову прохожему и причинила тяжкий вред его здоровью.

//В мире

Названы признаки превращения отколовшихся от Киева ДНР и ЛНР во второе Приднестровье

Названы признаки превращения отколовшихся от Киева ДНР и ЛНР во второе Приднестровье

Отколовшиеся от Киева Донецкая и Луганская народные республики превращаются в настоящее время во второе Приднестровье. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Хайди Клум оштрафовали за купание в неположенном месте

Хайди Клум оштрафовали за купание в неположенном месте

Хайди Клум оштрафовали в размере 6,7 тысячи долларов за купание в неположенном месте. В эти дни немецкая супермодель, актриса и телеведущая проводит медовый месяц с мужем рок-музыкантом Томом Каулитцем в Италии.

//Экономика

ЦБ: международные резервы России снизились на $3,1 млрд за неделю

ЦБ: международные резервы России снизились на $3,1 млрд за неделю

В Банке России в четверг сообщили, что международные резервы РФ за неделю сократились на 3,1 миллиарда долларов и составили 516,8 миллиарда долларов. Данные актуальны на 2 августа 2019 года.

//Авто

В Госдуме предложили запретить работать в такси иностранцам

В Госдуме предложили запретить работать в такси иностранцам

В Госдуме выступили за запрет на работу иностранным водителям без российских прав и гражданства РФ. Предложение подготовил комитет нижней палаты парламента по транспорту и строительству.

//Происшествия

Вертолет эвакуировал ребенка, который врезался в машину на электросамокате в Новой Москве

Вертолет эвакуировал ребенка, который врезался в машину на электросамокате в Новой Москве

Днем в четверг, 8 августа, вертолет Московского авиационного центра экстренно эвакуировал в медучреждение ребенка, который на электросамокате врезался в автомобиль на территории Новой Москвы.

//Здоровье

Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора

Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора

Специалисты, работающие в области здравоохранения, перечислили симптомы, которые проявляются за несколько недель до инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной в сети.

//Шоу-бизнес

Бари Алибасов подал иск к производителю "Крота"

Бари Алибасов подал иск к производителю "Крота"

Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на 100 миллионов рублей против производителя средства для чистки труб "Крот" (компании "АМС Медиа"), а также гипермаркета "Ашан".

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Оксана Федорова в наряде пастельных цветов покорила подписчиков

Оксана Федорова в наряде пастельных цветов покорила подписчиков

Телеведущая Оксана Федорова покорила подписчиков своими снимками в наряде пастельных цветов. Фотографии, о которых идет речь, были опубликованы на страничке бывшей модели днем в четверг, 8 августа.

//Интервью

Актриса Милен Демонжо: Я никогда не соперничала с Брижит Бардо!

Актриса Милен Демонжо: Я никогда не соперничала с Брижит Бардо!

Эта актриса просто великолепна! И даже сейчас, когда ей немного за… она поражает своей элегантностью, удивительно красивыми глазами и энергией. В жилах актрисы течет украинская кровь. Как говорит мадам Демонжо: «Я о своих корнях никогда не забывала!»

//В мире

В американском ЦРУ вычислили предполагаемый район начала Третьей мировой войны

В американском ЦРУ вычислили предполагаемый район начала Третьей мировой войны

Третья мировая война может начаться в Гималайских горах. К такому заключению пришли сотрудники Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, пишут отечественные интернет-СМИ.

//Происшествия

Пассажира сняли с поезда Москва – Белгород из-за неадекватного поведения

Пассажира сняли с поезда Москва – Белгород из-за неадекватного поведения

Пьяного пассажира сняли с поезда Москва – Белгород из-за неадекватного поведения и нападения на сотрудника полиции. Об этом заявили сотрудники пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

//Общество

В МИД Германии не рекомендуют посещать территорию Донбасса и Крыма

В МИД Германии не рекомендуют посещать территорию Донбасса и Крыма

Жителям Германии не следует посещать неконтролируемые правительством Украины территории Донбасса, а также Крымского полуострова. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

//Спорт

Футболист Дмитрий Тарасов погасил миллионный долг по алиментам

Футболист Дмитрий Тарасов погасил миллионный долг по алиментам

В четверг, 8 августа, стало известно, что футболист Дмитрий Тарасов погасил миллионный долг по алиментам. Согласно последней информации, спортсмен должен был бывшей супруге около 7 миллионов рублей.

//Новости СМИ2

//В мире

МИД Турции: США пообещали вывести свои силы из зоны проведения турецкой операции в Сирии

МИД Турции: США пообещали вывести свои силы из зоны проведения турецкой операции в Сирии

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что глава США Дональд Трамп обещал вывести американские силы с севера Сирии, где Анкара планирует провести новую военную операцию.

//В мире

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение

В четверг, 8 августа, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

//Здоровье

Специалист рассказала о снижении заболеваемости гепатитом в Москве

Специалист рассказала о снижении заболеваемости гепатитом в Москве

Врач Елена Нурмухаметова рассказала, каких успехов достигла столица в лечении гепатита. Она отметила, что в Москве в 2018 году хронический вирусный гепатит В был выявлен у 1,5 тысяч человек, а С – почти у 7 тысяч.

//Непознанное

Появился гороскоп для знаков, которые могут в августе получить помощь от Вселенной

Появился гороскоп для знаков, которые могут в августе получить помощь от Вселенной

Люди, рожденные под знаками Тельца, Весов и Водолея, могут получить в текущем месяце помощь от Вселенной. Об этом рассказывается в гороскопе, появившемся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

//Общество

Эксперты рассказали, что россияне предпочитают покупать через Интернет

Эксперты рассказали, что россияне предпочитают покупать через Интернет

С каждым днём всё больше и больше россиян признают прелесть онлайн-покупок. Особенно такой вид шоппинга приходится по душе тем, кто из-за высокого темпа жизни не может уделить время на поход по магазинам.

//Общество

Москвичам пообещали 25 градусов тепла на следующей неделе

Москвичам пообещали 25 градусов тепла на следующей неделе

Синоптики сообщили, что погода в конце текущей недели в Москве будет дождливой и прохладной. Предполагается, однако, что уже в грядущий вторник в столицу вернется долгожданное летнее тепло.

//Новости МирТесен

//Общество

На улицах Москвы запустили 5G

На улицах Москвы запустили 5G

В Москве на Тверской улице запущена первая в стране пилотная зона с сетью 5G. Специалисты отмечают, что сеть нового поколения заметно отличается скоростью, качеством соединения и емкостью.

//Общество

Москвичам советуют избегать стрессов и управления автомобилем из-за скачков давления

Москвичам советуют избегать стрессов и управления автомобилем из-за скачков давления

Медики сегодня днем дали несколько советов жителям Москвы и гостям столицы в связи с периодом скачков атмосферного давления, которые могут возникнуть в четверг, 8 августа, и пятницу, 9 августа.

//В мире

В СМИ раскрыли детали вероятного «хитрого плана» Зеленского по налаживанию отношений с властями России

В СМИ раскрыли детали вероятного «хитрого плана» Зеленского по налаживанию отношений с властями России

У украинского президента Владимира Зеленского есть «хитрый план» по налаживанию отношений с властями России. Такое предположение рассмотрено в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Вербицкая дала советы, как сохранить молодость

Телеведущая Лариса Вербицкая дала советы, как сохранить молодость

Российской телеведущей Ларисе Вербицкой 59 лет, однако при взгляде на неё это кажется невозможным. Ей удалось сохранить молодость не только духа, но и тела. Недавно звезда поделилась с подписчиками несколькими секретами.

//Здоровье

Ученые рассказали, кому не следует пить больше чашки кофе в день

Ученые рассказали, кому не следует пить больше чашки кофе в день

Медики из Гарварда провели масштабное исследование и установили, кому не следует пить больше одной чашки кофе в день. Ученые уже долгое время спорят о пользе и вреде данного ароматного напитка.

//Экономика

Объем новой программы МВФ для Киева составит от 5 до 10 млрд долларов

Объем новой программы МВФ для Киева составит от 5 до 10 млрд долларов

Объем новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ составит от 5 млрд до 10 млрд долларов. Согласно последней информации осведомленных источников, данная сумма будет зависеть от ее сроков.

//Происшествия

Психолог сообщил, когда заговорит 83-летняя женщина, больше суток рычавшая на медведя

Психолог сообщил, когда заговорит 83-летняя женщина, больше суток рычавшая на медведя

Психолог Илья Шабшин сообщил, когда заговорит 83-летняя женщина, которая более суток вынуждена была рычать на медведя, чтобы отпугнуть его. Пожилая дама увязла в глине и не могла сдвинуться с места.

//Здоровье

Десять возможных скрытых симптомов развития сахарного диабета определили медики

Десять возможных скрытых симптомов развития сахарного диабета определили медики

Медицинские специалисты обозначили скрытые симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Данному вопросу посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в сети.

//Общество

Новое лицо России. Кто пришёл на смену учёным, спортсменам, артистам?

Новое лицо России. Кто пришёл на смену учёным, спортсменам, артистам?

Сегодня сферы, где россияне впереди планеты всей, сместились: от учёных и художников к каскадёрам и порноактёрам. Конечно, пропаганда творит чудеса, но достижения в Параолимпиаде, компьютерных играх и бандитских разборках вряд ли заменят хотя бы одну Нобелевскую премию.

//Шоу-бизнес

Алла Вербер будет похоронена в Канаде

Алла Вербер будет похоронена в Канаде

В четверг стало известно, что фешн-директора ЦУМа Аллу Вербер похоронят в Канаде. Ранее сообщалось, что 61-летней бизнесвумен внезапно стало плохо во время отпуска, у нее случился инфаркт.

//Политика

Захарова высказала мнение о работе посла США в России

Захарова высказала мнение о работе посла США в России

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова оценила работу посла США в России Джона Хантсмана, который недавно заявил о своём решении оставить должность.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз о присоединении к ДНР других регионов Украины и их вхождении в РФ
2

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ
3

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах
4

Свою роскошную квартиру Вербер сравнивала с Питером и Сохо
5

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры