Китай опроверг сообщения о контракте с Россией на закупку истребителей Су-35

Китай опроверг сообщения российских СМИ о готовности заключить с Россией контракт на закупку 48 истребителей Су-35.

Представители министерства обороны КНР письменно ответили, что сообщения СМИ о том, что Китай и Россия достигли согласия в отношении закупки китайской стороной 48 истребителей Су-35 не имеют под собой фактической основы, передает РИА Новости.

Напомним, 6 марта газета "Коммерсант", ссылаясь на источник в российском ОПК, написала о том, что Россия и Китай готовят к подписанию контракт на поставку 48 истребителей Су-35 стоимостью около $4 миллиардов.