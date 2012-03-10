Жан Поль Герлен опять получил ярлык расиста

Не успев закончить предыдущий судебный процесс за факт публичного высмеивания «негров», Жан Поль Герлен успел вновь отличиться. В этот раз обвинение в расизме было получено от сотрудников карибского происхождения, работающих на поезде Евростар.

Новое исковое заявление на парфюмера, согласно источнику в пограничной полиции, на который ссылается AFP, было подано 28 февраля.

Согласно информации Франс-инфо, трое агентов услышали от Жана Поля Герлена фразу следующего содержания: «Франция это страна г...на, это коробка с дерьмом и вдобавок нас обслуживают только иммигранты».

По словам свидетелей инцидент якобы произошел в результате опоздания парфюмера к регистрации при посадке на поезд. Помогая ему, находящемуся в инвалидном кресле, агенты вокзала предложили переместить его на другой поезд в хорошие условия.

Сам Жан Поль Герлен, так же как и его адвокат и прокуратура свою версию пока не озвучили. Ни с кем из них французским медиа пока связаться не удалось.

Как известно против Жана Поля Герлена уже был подан аналогичный иск после одного из телевизионных интервью, где он произнес фразу, совершенно не желая кого-либо оскорбить: «Однажды я начал работать, как негр». Добавив, далее: « Я не знаю, всегда ли работали негры так тяжело».

Позже ему пришлось извиниться за сказанное, в том числе в суде, объяснив, что во времена его юности первая фраза никоим образом не несла в себе расистского смысла, и он часто ее слышал, работая в саду своего деда. Последовавшая же за ней фраза была признана самим парфюмером собственной глупостью. Тем менее, уже по этому делу, которое должно завершится в суде только 29 марта, Жан Поль Герлен вынужден будет заплатить как минимум 7500 евро штрафа.

Пока оправдательных приговоров суда по обвинению в расизме во Франции удается добиваться только министру Клоду Геану, и Марин Ле Пэн, которые, затрагивая аналогичные деликатные темы, все-таки умудряются оставаться в правовом поле.