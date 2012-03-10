Кофи Аннан сегодня встретится в Дамаске с Башаром Асадом

Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии, бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сегодня встретится в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.

Кофи Аннан обсудит с Асадом возможность остановки в ближайшее время кровопролития, возможные пути урегулирования вооруженного противостояния в стране. Бывший генсек ООН также проведет переговоры с лидерами гражданских организаций, участвующих в конфликте.

Специальный посланник ООН выступает за политическое решение проблемы и призывает стороны конфликта сесть за стол переговоров.

Но оппозиционные активисты подчеркивают, что не готовы к диалогу в условиях, когда правительственные войска продолжают обстреливать города и убивать мирных граждан.

Накануне в разных районах Сирии погибли 54 человека - в основном, в Хомсе и Идлибе - оплотах оппозиции. По данным ООН, за время конфликта в Сирии погибли 7 с половиной тысяч человек - в основном, мирные жители.