Руководитель антиправительственного Сирийского национального совета Бурхан Гальюн отверг призыв к оппозиции специального посланника ООН и Лиги арабских государств по урегулированию кризиса в стране Кофи Аннана вступить в диалог с правительством президента Башара Асада.

По словам Бурхан Гальюна, переговоры с правительством нереалистичны и бессмысленны до тех пор, пока продолжаются убийства оппозиционеров.

"Такие заявления Кофи Аннана вызывают разочарование и не внушают никакой надежды народу Сирии на фоне происходящих ежедневно убийств. Боюсь, что, как и в случае с другими международными посланниками до него, его цель заключается в трате одного или двух месяцев на бессмысленные посреднические усилия", — подчеркнул он, передает ИТАР-ТАСС.

Еще в ноябре 2011 года Бурхан Гальюн приезжал в Москву как глава делегации оппозиционеров, чтобы уговорить Россию отказаться от поддержки Башара Асада. Гальюн -политолог, постоянно проживающий во Франции. Штаб организации, которую он возглавляет, находится в Турции.

"АН" писали, что в минувший четверг спецпосланник Кофи Аннан призвал все стороны конфликта в Сирии к прекращению насилия и предложил сирийской оппозиции сотрудничать с правительством для поиска политических решений по выходу из сложившегося кризиса.

Бурхан Гальюн открыто призывает к военной интервенции в конфликт в Сирии.

"Любое политическое решение ситуации не будет успешным, если не будет сопровождаться одновременным военным давлением на режим", — сказал он.

Однако, в пятницу главы МИД Евросоюза высказались против иностранного вооруженного вмешательства во внутренние дела Сирии в Париже. Президент РФ Дмитрий Медведев 9 марта в очередной раз заявил, что Россия считает неприемлемым вмешательство во внутренние дела Сирии.

Тем временем, в Турцию в пятницу прибежали четыре сирийских генерала и шесть старших офицеров, дезертировавших из правительственной армии САР. А в четверг в YouTube появился ролик с видеообращением замминистра нефти и минеральных ресурсов Сирии Абд Хисам ад-Дина, где он объявил о том, что переходит на сторону оппозиции и призвал всех "бежать с тонущего корабля".

Выступая 7 марта на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал недопустимым наличие на территории Ливии специального центра подготовки так называемых сирийских революционеров, курсанты которого направляются в Сирию для ведения боевых действий против законного правительства. 8 марта глава ПНС Ливии заявил, что о центрах на территории страны не знает, но сочувствует сирийским повстанцам.