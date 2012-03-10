Перемирие окончено: ВВС ЦАХАЛа прицельно бьют по сектору Газа

Двое боевиков "Исламского джихада" погибли в результате авиаудара по северной и центральной частям сектора Газа в пятницу вечером. Израильские ВВС нанесли его опережая запуск ракет "касам" по Западному Негеву.

Ранее в пятницу боевики выпустили по Израилю 5 ракет "касам". Ракеты были выпущены по населенным пунктам округа Шаар а-Негев, система оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом" сработала также в поселках округа Сдот Негев. Информация о пострадавших и ущербе не поступала.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации палестинских источников, в результате авиаудара погибли двое боевиков, члены "Бригад аль-Кудс" - боевого крыла группировки "Исламский джихад".

Ранее в пятницу израильские ВВС ликвидировали в городе Газа главу группировки "Комитеты народного сопротивления" Зухейра Аль-Кейси и его помощника Махмуда Ханани, передает РИА Новости. После этого инцидента группировка объявила о своем выходе из состояния затишья в секторе Газа, неформально достигнутого под эгидой Египта между палестинскими боевиками и Израилем.

Руководство Палестинской национальной администрации (ПНА) осудило "израильскую эскалацию", в результате которой погибли два палестинских боевика в секторе Газа.

"АН" писали, что накануне израильский солдат во время "зачистки" убил палестинского подростка в Хевроне в южной части Западного берега реки Иордан.