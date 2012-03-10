Сегодня начинаются грузино-американские учения на полигоне около Тбилиси
10 марта 2012, 01:11 [ «Аргументы Недели» ]
В пригороде Тбилиси на военном полигоне Вазиани, 10-24 марта состоятся совместные учения морских пехотинцев США и четвертой пехотной бригады Минобороны Грузии "Agile Spirit 2012" ("Проворная душа"), сообщило накануне посольство США в Грузии.
Согласно распространенной посольством информации, в учениях будут задействованы более 300 американских морских пехотинцев ротационных Черноморских сил, передаёт Интерфакс. База ротационных Черноморских сил расположена в румынском городе Константа.
Цель совместных учений - наладить совместимость вооруженных сил двух стран, помочь им в обмене знаниями и опытом.