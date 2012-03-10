"Финансовая столица" Ливии - Бенгази - готова обсудить свою автономию с ПНС

Шейх Ахмед аль-Зубейр аль-Сенусси - свежеизбранный глава регионального совета Киренаики в Ливии, который выступает за создание полуавтономной территории на востоке страны, заявил, что готов обсуждать эту проблему на переговорах с правительством.

Аль-Сенусси — политик, который при Каддафи провел в тюрьме десятки лет и, кроме того, родственник единственного ливийского короля, подтвердил приверженность принципу федерализма, но сказал, что намерен обсудить формы государственного устройства, передает арабская служба Би-Би-Си.

Сторонники автономии говорят, что движение законно согласно Конституции 1951 года, которая была принята при монархии короля Идриса и по который Ливия состоит из трех федеративных субъектов - Киренаики, Триполитании и Феццан.

Заявление, сделанное во вторник лидерами местных племен и ополченцев в столице Киренаики - Бенгази об основании полуавтономного территориального образования Киренаика, вселило опасения во многих ливийцев о начале раскола страны.Тысячи людей вышли на митинги в Триполи с требованиями сохранения территориальной целостности Ливии.

"АН" писали, что 6 марта ливийский район Киренаика объявил о своей автономии, продемонстрировав тем самым раскол как в стране, так и в её действующей власти. ПНС Ливии тут же объявил, что отделение Каренаики - заговор с участием иностранных государств.

Следом за Каренаикой, в четверг власти третьего во величине ливийского города после Триполи и Бенгази - Мисурата - ввели ограничения на доступ на его территорию жителей других районов страны. Речь фактически идет о провозглашенной городом автономии.

Напомним, в Ливии после уничтожения режима Муаммара Каддафи, разгорается гражданская война. В столице страны, Триполи, хозяйничают боевики, Переходный национальный совет ситуацией в стране не управляет. Глава ПНС заявил накануне о том, что Центры по подготовке Сирийских боевиков действуют в Ливии без его ведома.



