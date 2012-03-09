МИД Италии потребовал от Лондона объяснений по поводу гибели заложников

Немедленных объяснений по поводу операции по освобождению заложников в Нигерии, которая завершилась гибелью итальянского и британского инженеров потребовал в пятницу от Великобритании глава МИД Италии Джулио Терци.

Ранее разъяснений на политико-дипломатическом уровне потребовал президент Италии Джорджо Наполитано, передаёт Би-Би-Си. По его словам, правительство Британии не проинформировало и не проконсультировалось с Италией перед проведением операции по освобождению заложников.

"АН" писали, что в четверг премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил, что попытка освободить британского инженера и его итальянского коллегу, взятых в заложники в Нигерии, закончилась провалом, и оба они погибли.

Оба инженера были похищены вооруженными боевиками 12 мая прошлого года в городе Бирнин-Кебби на северо-западе Нигерии.