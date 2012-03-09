Оппозиционного парламентария за жаркий диспут суд отлучил от питейных заведений

Депутат Палаты общин Великобритании лейборист Эрик Джойс осужден в пятницу судом в Лондоне за слишком жаркий диспут с коллегами-консерваторами в баре в здании парламента. Его признали виновным в нападении на 4 человек.

Инцидент произошел вечером 22 февраля в баре "Стрэйнджерс", расположенном в здании парламента и открытого только для депутатов и их гостей.

Пьяный Джойс, член Лейбористской партии, напал на коллег по Палате общин, так как в заведении, по его мнению, было слишком много консерваторов. Когда на место происшествия прибыли полицейские, Джойс заявил, что они не имеют права задерживать его из-за депутатской неприкосновенности. Несмотря на это депутата арестовали.

На суде было установлено, что Джойс ударил головой коллегу по парламенту, после чего вступил в схватку с полицией, которая пыталась утихомирить его.

Суд назначил ему 12 месяцев общественных работ и запретил ему посещать в течение трех месяцев любые заведения, в которых продается алкоголь. Джойса также оштрафовали на 450 долларов и обязали выплатить пострадавшим свыше двух тысяч долларов.

Парламентарий был исключен из Лейбористской партии.

У оппозиционера Эрика Джойса не впервые возникают проблемы с законом. В 2009 году его автомобиль был остановлен полицией, однако на просьбу пройти тест на алкогольное опьянение депутат ответил отказом. В результате его оштрафовали на 400 фунтов стерлингов и на год лишили прав.

Джойс также примечателен тем, что ему принадлежит рекорд по расходам среди всех британских депутатов. В 2010 году расходы этого политика превысили 200 тысяч фунтов стерлингов.

Между тем The Guardian отмечает, что закон не требует от провинившихся депутатов сдавать мандат, если приговор оказался мягче года тюрьмы. Сам Джойс признает, что его поведение в баре было "постыдным", но не намерен отказываться от места в парламенте вплоть до следующих выборов.