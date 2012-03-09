Femen, голой грудью вставшие на борьбу с насилием, депортированы из Турции

Власти Турции в пятницу вечером депортировали из страны четырех активисток украинского движения Femen, которые в Международный женский день провели традиционную для себя акцию протеста у собора Святой Софии в Стамбуле.

В четверг представительницы Femen прибыли в Стамбул по приглашению местной фирмы, производящей нижнее белье.

После пресс-конференции полуголые активистки вышли на площадь перед собором Святой Софии и скандировали лозунги с осуждением насилия в отношении женщин, после чего были задержаны и доставлены в полицейский участок, сообщает "5 канал".

"АН" писали, что в России последний подвиг активистки движения FEMEN, совершили во время выборов президента РФ 4 марта, устроив стриптиз на избирательном участке в РАН, где несколькими часами ранее проголосовал кандидат Путин.