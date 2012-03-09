4 генерала правительственных войск Сирии сбежали в Турцию

В Турцию в пятницу прибежали четыре сирийских генерала и шесть старших офицеров, дезертировавших из правительственной армии САР. Судя по поступившей информации, своих подчинённых-солдат они не прихватили.

Генералы и иже с ними до побега находились в Дамаске, Хомсе и других городах Сирии. Они приняли решение перейти на сторону сирийской оппозиции, говорится в сообщениях турецких СМИ со ссылкой на информированные источники, передает Интерфакс.

Вместе с этими военными в Турцию перешли, 236 гражданских лиц, передает турецкий официальный канал телеканал TRT Haber. По информации телеканала на прошлой неделе в Турцию бежали около 100 сирийцев - жителей приграничных районов, а за последние две недели их число составило около 600 человек.

"АН" писали, что накануне в YouTube появился ролик с видеообращением замминистра нефти и минеральных ресурсов Сирии Абд Хисам ад-Дина, где он объявил о том, что переходит на сторону оппозиции и призвал всех "бежать с тонущего корабля".

Напомним, в пятницу президент РФ Дмитрий Медведев в очередной раз заявил, что Россия считает неприемлемым вмешательство во внутренние дела Сирии.

В последнее время США предпринимают конкретные шаги, чтобы разжечь гражданскую войну в Сирии, хотя и не готовы начать ее сами. При этом США не перестают призывать Россию прекратить поставки оружия в САР.

В день проведения референдума по Конституции Сирии 26 февраля госсекретарь США Клинтон призвала сирийцев прийти на помощь "городу повстанцев" Хомсу, подготовив почву для иностранного вторжения, иначе военную операцию, наподобие ливийской, по ее словам, в Сирии провести нельзя.

Выступая 7 марта на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал недопустимым наличие на территории Ливии специального центра подготовки так называемых сирийских революционеров, курсанты которого направляются в Сирию для ведения боевых действий против законного правительства. 8 марта глава ПНС Ливии заявил, что о центрах на территории страны не знает, но сочувствует сирийским повстанцам.

