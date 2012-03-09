Коммерсанты из России будут бороться с коррупцией в РФ из Лондона

Международный комитет по борьбе с коррупцией в России официально начинает свою работу в Лондоне. Войну коррупционерам объявили предприниматели, которые по разным причинам были вынуждены покинуть Россию.

Организаторы комитета обещают раскрыть информацию о преступлениях российских чиновников, в том числе министров правительства Владимира Путина. Ещё в начале года они объявили о том, что собирают данные о зарубежных банковских счетах и собственности российских чиновников, чтобы в дальнейшем эти материалы могли стать основой для уголовного преследования преступников. Об этом в интервью британской The Sunday Times рассказал предприниматель Валерий Морозов, который занимался строительством олимпийских объектов в Сочи до тех пор, пока летом 2010 года не заявил о коррупции в Управлении делами президента.

Идею предпринимателей поддержал целый ряд общественных организаций, в том числе движения "За права человека", "Благодатная Россия" и "Самозащита бизнеса". По данным британских СМИ, с ними тесно контактируют известные российские оппозиционеры.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в интервью радиостанции "Эхо Москвы" выразил надежду, что бизнесмены представят документальные свидетельства о коррупционных схемах, в которых они сами участвовали. Впрочем, Кабанов считает, что это вряд ли поможет привлечь чиновников к ответственности в России.

По мнению Кабанова, некоторые участники Комитета, на самом деле, добиваются личной выгоды от борьбы с коррупцией. Одни предприниматели искренне хотят навредить чиновникам, из-за которых они потеряли бизнес. Другие рассчитывают таким образом, цитата, "влиться в западную систему под видом антикоррупционера и жертвы коррупции".

Ожидается, что в ближайшее время Международный комитет в Лондоне опубликует список российских чиновников, замешанных в коррупции, которые вывели свои активы за рубеж.