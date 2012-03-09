Правительство Кении уволило 25 тысяч бастующих медработников

Власти Кении уволили 25 тысяч сотрудников младшего медперсонала за отказ выйти на работу. Представитель Правительства Альфред Мутуа призвал работать всех безработных или вышедших на пенсию медработников.

Медработники бюджетных организаций здравоохранения бастовали четыре дня. Главным требованием протестующих было повышение заработной платы. Медработники также требовали социальных выплат и улучшения условий труда, пишет РБК. Забастовка должна была продолжаться вплоть до выполнения требования ее участников. Заработная плата среднестатистического медработника в Кении составляет 300 долларов в месяц.