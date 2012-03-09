США пригрозили Ирану бомбой, способной уничтожать бункеры

В случае военного конфликта США будут готовы использовать при авианалетах на Иран новую 13,5 килограммовую бомбу. Пентагон пригрозил Исламской республике бомбой, способной уничтожать подземные бункеры.

Подобные бомбы стали поступать на вооружение США только в 2011 году. Как отметил заместитель начальника штаба ВВС США генерал-лейтенант Герберт Карлайл, цель этих бомб – уничтожение подземных сооружений наподобие "секретных заводов", которые якобы существуют в Исламской республике, передает РБК. Военное ведомство США уже не скрывает того, что действительно готовит военную операцию против Ирана. На прошлой неделе была опубликована статья министра обороны Леона Пенатты. В ней он признал этот факт. Военные применят силу в случае провала дипломатических переговоров.