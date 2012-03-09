В Таиланде скончался российский турист

На юге Таиланда скончался российский турист. Гражданин РФ погиб от электрошока. Инцидент произошел на острове Пхукет. Турист из Красноярска погиб, спасая своих детей в бассейне гостиницы.

Имя погибшего - Федор Самсонов. Он погиб вечером 7 марта в гостинице Dewa Karon Beach Resort на острове Пхукет. Мужчина скончался, спасая своих детей из гостиничного бассейна, в который в результате аварии был подан ток напряжением 380 вольт, передает РИА Новости.