Том Хэнкс принял участие в фильме о Бараке Обаме

Предвыборный штаб президента США Барака Обамы подготовил к показу 17-минутный документальный фильм о своем кандидате: название картины "Пройденный нами путь", ее презентация состоится 15 марта, постановщиком стал профессиональный режиссер и продюсер Дэвис Гуггенхайм.





Закадровый текст документального фильма читает один из самых известных голливудских актеров Том Хэнкс, пишут интернет-СМИ.