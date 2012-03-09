15-футовая модель Кейт Мосс прибила четверых прохожих на Оксфорт-стрит
9 марта 2012, 01:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Лондоне мужчина и три женщины пострадали при падении 15-футового рекламного щита с изображением знаменитой британской модели Кейт Мосс. Он закрывал витрину магазина MANGO на Оксфорт-стрит, пока ее переоформляли.
Фанерная декорация водворена на место силами восьми полицейских, которым это далось с большим трудом.
От падения декорации пострадали четверо прохожих, сообщает Daily Mail. У одной из дам подозревают повреждение позвоночника, ее увезли в больницу на каталке. Другая получила сильную травмы руки. Третья женщина и мужчина, прибитые фанерой, пострадали не тяжело.
Для работы экстренных служб на время перекрывали Оксфорд-стрит.