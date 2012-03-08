В печи сожжены заживо двое рабочих алюминиевого комбината

В австрийском Зальцурге 60 километрах к югу от столицы федеральной земли в четверг сожжены заживо в печи предварительного нагрева двое рабочих алюминиевого комбината, расположенного в местечке Ленд.

В ней металлические болванки разогреваются перед плавкой до температуры 300-400 градусов, в результате произошедшего тела погибших обгорели и обуглились до неузнаваемости.

В настоящее время местная полиция выясняет причины случившегося. Следователям удалось установить, что утром погибшие занимались ремонтными работами внутри печи.

На время этих работ печь была заглушена, а ее раздвижные створки находились в распахнутом состоянии, передает ИТАР-ТАСС. Неизвестно, кто закрыл створки и включил печь, так как следствию не удалось по горячим следам определить обстоятельства инцидента.

Полицейские прорабатывают все возможные версии, в том числе, убийство. Предварительные результаты станут известны в ближайшие дни.