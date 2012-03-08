Израильский солдат убил палестинского подростка в Хевроне

В районе города Хеврон на Западном берегу Иордана убит палестинский подросток в четверг. Как заявляет израильская армия, ее солдаты проводили операцию, когда их работе воспрепятствовали двое палестинцев.

Командование утверждает, что один палестинец угрожал ножом солдатам, поэтому израильский военнослужащий выстрелил в нападавшего, ранив его и подростка, который вскоре умер, передает Би-Би-Си.

С конца февраля в городе не утихают волнения в связи с очередной годовщиной "резни в Хевроне" - событий 1994 года, когда израильский террорист Барух Голдштейн открыл огонь по безоружным палестинцам, молившимся в местной Мечети Ибрагима. Тогда погибли 29 человек от пуль террориста, и еще 19 во время усмирения беспорядков на оккупированных территориях были убиты израильскими военными.

Ежегодно палестинцы выходят на поминальные мероприятия, которые часто заканчиваются столкновениями с израильской полицией.