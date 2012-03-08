ПНС Ливии не знает о наличии в стране центра подготовки сирийских боевиков

Центр террористической подготовки сирийских повстанцев в Ливии если и существует, то без ведома правительства. Об этом глава ПНС Абдель Рахим аль-Киба заявил в четверг журналистам после встречи с госсекретарем США Хиллари Клинтон.

"АН" писали, что выступая накануне на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал недопустимым наличие на территории Ливии специального центра подготовки так называемых сирийских революционеров, курсанты которого направляются в Сирию для ведения боевых действий против законного правительства.

Российский дипломат подчеркнул, что такая деятельность "подрывает усилия по обеспечению стабильности в регионе Ближнего Востока".

Эта же тема была поднята на брифинге, который проводил с журналистами высокопоставленный американский дипломат по итогам встречи Клинтон с аль-Кибой. Ливийские власти отрицают наличие на их территории специального центра подготовки сирийских повстанцев, заявил он.

"Я могу сослаться на высказывания премьер-министра во время общения с прессой после встречи с госсекретарем США Клинтон. Он категорически отрицал существование такого центра", - сказал представитель госдепа, передает ИТАР-ТАСС. От дальнейших комментариев на эту тему собеседник отказался.

Однако, высказывания самого аль-Кибы вовсе не были категоричны. Глава ПНС сказал лишь, что ему ничего не известно о существовании лагерей подготовки на территории Ливии и что временное правительство к этому не имеет никакого отношения.

"Что касается лагерей подготовки, то мне неизвестно о ни об одном из них, если только это не делается без ведома правительства, в чем я сомневаюсь", - сказал он.

Более того, он выразил поддержку сирийским повстанцам, заявив, что "их дело правое". Заодно аль-Киба напомнил, что нынешние ливийские власти первыми "признали Сирийский переходный совет".

В четверг МИД РФ в очередной раз заявил, что резолюция ООН по Сирии должна содержать равные требования к властям и оппозиции. Сегодня же в Женеве "за закрытыми дверями" проходит гуманитарный форум, посвященный ситуации в Сирии.

Напомним, что сама Ливия в минувшие два дня сама буквально разваливается на куски сепаратистами.

В последнее время США предпринимают конкретные шаги, чтобы разжечь гражданскую войну в Сирии, однако не готовы начать ее сами. При этом США не перестают призывать Россию прекратить поставки оружия в САР.