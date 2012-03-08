Британский и итальянский инженер убиты в Нигерии в операции по их освобождению

В Нигерии попытка освободить британского инженера и его итальянского коллегу, взятых в заложники, закончилась провалом, и оба они погибли, объявил в четверг премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

По словам Кэмерона, все указывает на то, что Крис Макманус и Франко Ламолинара были убиты их захватчиками до того, как они могли быть освобождены, передает Би-Би-Си.

Британец и итальянец были похищены в мае прошлого года в штате Кебби на северо-западе Нигерии.

Согласно Дэвиду Кэмерону, нигерийские и британские силы начали операцию по освобождению заложников после получения информации о том, что угроза их жизни возросла.

"АН" сообщали, что нигерийские пираты 28 февраля 2012 года напали на нидерландский сухогруз-рефрижератор в порту Порт-Харкорт в дельте Нигера и после ограбления взяли в заложники двух россиян - членов экипажа судна. Посол России в Нигерии Александр Поляков 1 марта сообщил, что российские моряки В.Пикус и В.Мельников, захваченные пиратами, по предварительным данным, живы и здоровы. Однако, на 8 марта они не освобождены.