Власти Пакистана предъявили обвинение в незаконном пересечении границы с и незаконном проживании в стране трём вдовам "террориста №1" в мире - Усамы бен Ладена, уничтоженного американцами 2 мая в Абботтабаде.

Министр внутренних дел Рехман Малик сообщил, что женщинам, две из которых являются гражданками Саудовской Аравии, а одна - гражданкой Йемена, были предъявлены обвинения, но не сообщил, когда прошло слушание по этому делу.

Ранее МИД Пакистана заявлял о намерении властей вернуть вдов и детей "террориста номер один" в их родные государства после окончания следствия.

Шурин бен Ладена прибыл в Пакистан, чтобы забрать свою сестру Амаль Ахмед Абдуллфаттах и ещё одну вдову террориста с детьми на родину в Йемен, со ссылкой на урдоязычную газету Jang сообщает Би-Би-Си.

Вдовы и 8 детей были задержаны после того, как американский спецназ провёл 2 мая 2011 года операцию в доме, где они укрывались вместе с Бен Ладеном. Три женщины проживали в бункере в городе Абботтабад, который и атаковали американские "морские котики", убив при этом бен Ладена.

Глава МИД Пакистана Малик заявил журналистам в Исламабаде, что обвинения были выдвинуты только против взрослых, а дети могут вернуться в свои страны с согласия их матерей. Правовые эксперты говорят, что в такой ситуации вдовы могут получить тюремный срок, не превышающий пять лет.

Остается неясным, были ли арестованные единственными женами бин Ладена. По некоторым сообщениям, у него было шесть жен.

Напомним, в свое время за голову Усамы бен Ладена было предложено вознаграждение в размере $25 млн за его участие в организации терактов 11 сентября в США. Несмотря на это, он пять лет прожил в Абботтабаде со своей семьей.

В июне прошлого года в Пакистане была создана специальная комиссия для выяснения того, каким образом глава "Аль-Каиды" мог находиться на территории Пакистана незамеченным. Она пришла к выводу, что вдовам бен Ладена не нужно давать разрешение на выезд из страны до того, как завершатся их допросы.