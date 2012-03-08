Наводнение в Австралии: Сидней парализован, Гриффит под угрозой затопления

Крупнейший город Австралии - Сидней пережил самый сильный ливень за последние пять лет: за сутки выпало почти 150 миллиметров осадков, в результате чего 50 районов оказались обесточены. На затопленных дорогах образовались пробки.

В местном аэропорту из-за непогоды были перенесены или задержаны десятки рейсов, передает телеканал "Россия 24".

Наводнение, вызванное проливными дождями, охватило три четверти территории штата Новый Южный Уэльс. По предварительным подсчетам, ущерб превысил миллиард австралийских долларов.

Под угрозой затопления — город Гриффит с населением в 25 тысяч человек. Сотни жителей уже были вынуждены покинуть свои дома. Власти предупреждают о возможной всеобщей эвакуации. Дорожное движение в штате парализовано, и по трассам можно передвигаться только на лодках.