Фийон: Решение Олланда закрыть атомную станцию Фессенхайм - абсурд

Выступая сегодня на заседании французской компании по атомной энергии, посвященной годовщине с момента аварии на японской атомной станци Фукусима, Фрасуа Фийон назвал «абсурдом" решимость кандидата от соцпарии Франции Франсуа Олланда о закрытии центральной атомной станции Фессенхайм.

"Я хочу заявить самым официальным образом: было бы извращением поставить под вопрос область, которая является огромным активом нашей страны", -заявил Фийон на заседании французской компании по ядерной энергии в Доме Химии в Париже.

Премьер-министр подтвердил, что у обещания Франсуа Олланда сократить к 2025 году долю атомной энергетики во Франции с 75% до 50% "не имеет смысла". "Это не оправдано ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения экономики, ни промышленности, ни социальной. (...) Это бы означало ослабить, не имея на то объективных причин, инвестиции, сделанные французами в долгосрочные перспективы»,- заявил премьер-министр.

Франсуа Фийон отметил, что восточные территории Франции уже оказались в не самом удобном положении с позиций энергообеспечения, после решения Германии о немедленном закрытии 7 атомных станций. "Обещание Франсуа Олланда закрыть Фэссенхайм в Эльзасе кажется мне абсурдным", - поделился он своим мнением. -После проведения соответствующих проверок руководство по ядерной безопасности дало зеленый свет для продолжения эксплуатации этой станции".

В завершении своего выступления премьер-министр сообщил, что гражданам Франции еще предстоит ответить на вопросы стоит ли замещать центральную атомную станцию, во сколько это обойдется, так же как и на вопросы на что именно замещать - электроэнергию на базе российского газа или что-то другое. Но, как подметил Франсуа Фийон, в любом случае принимать эти решения необходимо «хладнокровно».