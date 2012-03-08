В Женеве в четверг "за закрытыми дверями" проходит гуманитарный форум, посвященный ситуации в Сирии. По итогам будет распространено заявление для прессы, завила пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Элизабет Бирс.

В нем принимают участие представители стран-членов ООН, эксперты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Лиги арабских государств, Организации исламская конференция, Бюро Еврокомиссии по гуманитарной помощи.

"Встреча носит операционно-координационный характер, идет обмен мнениями на уровне экспертов и директоров агентств о гуманитарных потребностях, возникших в связи с кризисом в Сирии", — сказала Бирс, сообщил ИТАР-ТАСС.

Встреча проводится в то время, как заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос находится с визитом в Сирии. Ранее в Дамаске она потребовала беспрепятственного доступа гуманитарной помощи во все пострадавшие районы.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муалль заверил заместителя генсека ООН в том, что власти окажут миссии всяческую поддержку, если Амос "будет координировать свои действия с сирийским МИД".

Как подчеркнул Муалль, правительство прилагает максимальные усилия для того, чтобы обеспечить всех граждан продуктами питания и медобслуживанием, "несмотря на бремя несправедливых санкций, введенных против Сирии рядом западных и арабских государств".

"АН" писали, что Хомс был сильно разрушен во время многонедельного вооруженного противостояния сил правительства и мятежников. 5 марта власти предоставили возможность представителям Красного Креста начать раздачу гуманитарной помощи населению города.

Напомним, что российские разведданые подтверждают информацию об организованном против правительства президента Башара Асада терроре под флагом местных повстанцев.