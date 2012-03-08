Марио Монти: Италия поможет Сербии вступить в Евросоюз

Получение Сербией статуса кандидата на вступление в Евросоюз является историческим шагом. Рим поддерживает стремление Белграда к евроинтеграции, заявил в четверг в сербской столице премьер-министр Италии Марио Монти.

8 марта, в ходе двухстороннего саммита стороны рассмотрели целый ряд вопросов, в основном экономического характера. В частности, обсуждалась возможность участия Италии в реализации ряда инфраструктурных проектов в Сербии — модернизации железной дороги Белград-Бар и строительстве метро в столице.

Был затронут вопрос и вступления Сербии в Евросоюз.

"Сербия заслужила статус кандидата, и Рим будет поддерживать ее на всем протяжении пути в ЕС, — подчеркнул итальянский политик. Мы также выражаем свою поддержку проводимому ей конструктивному подходу к решению косовского вопроса", заявил итальянский политик в четверг, передает ИТАР-ТАСС.

Он также отметил, что его страна "заинтересована в совместной работе над инфраструктурными проектами, в частности, строительстве и реконструкции железных дорог и возведении метрополитена в Белграде".

Президент Сербии Борис Тадич, в свою очередь, выразил признательность Марио Монти за поддержку, добавив, что единственный вопрос, по которому между двумя странами имеются разногласия — это проблема Косово.

"Тем не менее, мы признаем усилия Италии, направленные на решение этого вопроса, а не на его "замораживание", — сказал глава государства, особо отметив гибкость позиции Рима.

"Существует много способов разрешить эту проблему, однако Сербия никогда не переступит "красную линию" в отношении Косово и не признает его независимость", — отметил Борис Тадич.

"АН" писали, что 24 февраля Белград, не признающий самопровозглашенную республику, дал согласие на участие Косово в международных региональных форумах. МИД РФ не раз заявлял, что права сербов в Косова постоянно нарушаются.

Напомним, в декабре минувшего года Сербия и Косово в Брюсселе договорились о совместном пограничном контроле, однако все проблемы этим не разрешили.